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Израиль

Третий этап утверждения сделки: публикация имен освобождаемых террористов

Суд
Заложники
Террористы
ШАБАС
время публикации: 17 января 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 08:10
Третий этап утверждения сделки: публикация имен освобождаемых террористов
Nasser Ishtayeh/Flash90

После возвращения переговорной группы из Катара военно-политический кабинет должен будет утвердить сделку с ХАМАСом, детали которой представят вернувшиеся с церемонии подписания соглашения руководители служб безопасности. Затем пройдет заседание правительства, которое также должно утвердить условия соглашения.

Третий этап перед реализацией сделки – этап публикации имен освобождаемых в обмен на израильских заложников палестинских заключенных. Списки, переданные Службой тюрем, будут опубликованы на сайте Судебного управления для того, чтобы близкие жертв освобождаемых террористов смогли подать апелляции.

Публикация списков освобождаемых палестинских заключенных и подачи апелляций на их освобождение – это последний этап, предшествующий началу реализации соглашения.

Пока неизвестно, какой период времени будет предоставлен общественности для подачи апелляций: во время заключения предыдущей сделки с террористами в ноябре 2023 года на возможность опротестовать освобождение убийц было дано всего 19 часов.

Израиль
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