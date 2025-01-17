Война в Газе в ночь на 17.1.2025: удары по целям в секторе, высокая интенсивность боевых действий

В ночь на 17 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий остается высокой.

На севере: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в районе Джабалия аль-Балад; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в квартале Зайтун, на юго-востоке города Газа; ЦАХАЛ взорвал несколько зданий на юге города Газа.

В центре: ЦАХАЛ нанес удар по цели в Нусейрате; артиллерия и бронетехника ЦАХАЛа обстреливали цели на севере Нусейрата.

На юге: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хан-Юнисе, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес удар по зданию в районе Абасан аль-Джадида, на востоке Хан-Юниса, известно о пяти убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 17 января.