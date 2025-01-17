Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 17 января, температура немного понизится. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 10-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 15-22, в Беэр-Шеве – 10-19, в Мицпе-Рамоне – 11-17, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 9-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В субботу-воскресенье температура немного понизится, переменная облачность. В понедельник-вторник ожидается повышение температуры.