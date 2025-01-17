Офис Нетаниягу объявил, что достигнуто соглашение об освобождении заложников

В ночь на пятницу, 17 января, офис главы правительства Израиля сообщил: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был проинформирован переговорной группой о достижении соглашения об освобождении заложников. Премьер-министр поручил кабинету политической безопасности собраться в пятницу. Позднее правительство соберется для одобрения сделки. Премьер-министр выразил признательность переговорной группе и всем, кто помогал".

Далее в официальном заявлении говорится: "Недавно семьи похищенных были проинформированы о том, что Управление по делам похищенных, пропавших без вести и вернувшихся лиц при канцелярии премьер-министра достигло соответствующих соглашений. Премьер-министр также поручил координатору по делам военнопленных и пропавших без вести лиц координировать подготовку к абсорбции похищенных после их возвращения в Израиль".

Это заявление завершается фразой: "Государство Израиль стремится достичь всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников – как живых, так и мертвых".

Соглашение о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газы. Детали

В тексте соглашения между Израилем и террористической организацией ХАМАС, работа над которым велась при участии посредников из Катара, Египта и США, наиболее детализирован первый этап сделки, рассчитанный на 42 дня, – во время этого этапа ХАМАС должен освободить 33 заложников, живых и мертвых: женщин (гражданских и военнослужащих), детей (младше 19 лет), пожилых людей (старше 50 лет), больных и раненых гражданских.

В обмен на них Израиль освободит оговоренное соглашением количество палестинских заключенных из тюрем и следственных изоляторов.

В соглашении подчеркивается, что цель сделки – освобождение всех израильских заложников, как живых, так и погибших, причем не только тех, кто был захвачен в "черную субботу" 7.10, а тех, которые "были задержаны во все периоды" – таким образом, в список попадут Авер Менгисту и Хишам ас-Саид, которые удерживаются ХАМАСом много лет.

За каждую гражданскую женщину или ребенка Израиль освободит 30 палестинских несовершеннолетних и женщин-заключенных в соответствии со списками, переданными ХАМАСом. За каждого пожилого освобождаемого заложника Израиль освободит 30 пожилых и больных заключенных (которым осталось отбывать до 15 лет тюремного заключения) в соответствии со списками, переданными ХАМАСом.

За каждую освобождаемую военнослужащую-заложницу Израиль освободит 50 палестинских заключенных – 30 из них из числа отбывающих пожизненное заключение (убийц) и еще 20 – которым осталось менее 15 лет тюремного заключения. Списки заключенных предоставит ХАМАС. Согласованное количество заключенных будут высланы за границу.

ХАМАС в первый день освободит трех израильских заложниц, гражданских. На седьмой день соглашения ХАМАС освободит еще четырех заложников. После этого ХАМАС будет освобождать по три израильских заложника каждые семь дней, начиная с женщин (гражданских и военнослужащих), получая в обмен согласованное количество палестинцев из израильских тюрем. Обмен будет производиться одновременно в соответствии с представленными ХАМАСом списками.

Установлено, что все живые заложники будут освобождены до того, как начнется передача тел погибших. В случае, если количество израильских заложников, которых ХАМАС освободит в течение первого этапа сделки, не достигнет 33 человек, ХАМАС "дополнит" это число возвращением тел. На шестой неделе ХАМАС должен освободить Авера Менгисту и Хишама ас-Сайида, после чего Израиль должен освободить 47 террористов из сделки Шалита, которые были вновь арестованы. В последнюю неделю первого этапа сделки ХАМАС освободит 12 заложников.

Израиль обяжется не арестовывать освобождаемых палестинцев вновь на основании тех же обвинений, они также не будут обязаны подписывать какие-либо документы в качестве условия своего освобождения.

В течение 42 дней, пока будет реализовываться первый этап сделки, продолжатся переговоры о деталях договоренностей второго этапа. При этом формула обмена, согласованная в рамках первого этапа сделки, не будет основой для формул обмена на втором этапе сделки. Непрямые переговоры начнутся не позднее 16-го дня действия соглашения, а завершиться – до конца пятой недели действия первого этапа соглашения.

Первый день реализации соглашения это день прекращения огня. В этот день ЦАХАЛ должен отвести войска на восток от населенных районов вдоль границ во всех частях сектора Газы, включая ось Нецарим. На десять часов будет прекращено как военное, так и наблюдательное воздушное движение над сектором – и в дальнейшем воздушное движение должно будет прекращаться на десять часов каждые сутки и на 12 часов в те сутки, когда производится обмен заложниками и заключенными. В первый день соглашения должны быть освобождены три первых заложника – гражданские женщины.

С первого дня будет разрешен ввоз гуманитарной помощи, ежедневно 600 грузовиков, в том числе 50 грузовиков с топливом, необходимым для работы электростанции, коммерческого и гражданского оборудования, необходимого для расчистки завалов и восстановительных работ, а также для деятельности больниц. 300 грузовиков гуманитарной помощи должны будут доставляться в северную часть сектора Газы.

С первого дня соглашения Израиль позволит ООН и всем ее агентствам и другим организациям осуществлять гуманитарную деятельность во всех районах сектора Газы. Начнется восстановление инфраструктуры во всем секторе, будет доставлено необходимое для этого оборудование. Будут доставлены палатки (200 тысяч) и караваны (60 тысяч) для размещения потерявших свои дома в войне.

После освобождения всех израильских женщин-военнослужащих будет определено количество раненых активистов ХАМАСа, которым будет позволено проехать через переход Рафиах для получения медицинской помощи. Будет увеличена квота проезда пассажиров, больных и раненых через КПП Рафиах, сняты ограничения на поездки и восстановлен торговый оборот.

Будет начата реализация программы полного восстановления домов, гражданских объектов и гражданской инфраструктуры в секторе Газы, разрушенных войной. США, Катар и Египет должны будут приложить все усилия для продолжения непрямых переговоров, пока стороны не достигнут соглашения по деталям второго этапа, который также продлится 42 дня.

На втором этапе соглашения будет провозглашено устойчивое прекращение огня – полное прекращение всех военных действий и враждебных актов, после чего должно начаться освобождение всех оставшихся в живых израильских заложников в обмен на определенное (возможно, отличное от первого этапа) количество палестинских заключенных. Израиль должен будет полностью вывести войска из сектора Газы.

На третьем этапе, который также продлится 42 дня, будет произведен обмен телами между сторонами после их обнаружения и идентификации. Будет начата реализация плана восстановления сектора Газы сроком на 3-5 лет под надзором и с участием Египта, Катара, США и международных организаций. Будут открыты пограничные переходы и облегчено передвижение людей и перемещение товаров.