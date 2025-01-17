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Израиль

Внимание, розыск: пропали две девочки из северного Тель-Авива

Розыск
время публикации: 17 января 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 14:54
Внимание, розыск: пропали две девочки из северного Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит общественность помочь установить местонахождение двух пропавших детей. Пропали две девочки, Тамар Нафтали и Стенли Туваль, проживающие в северном Тель-Авиве.

Известно, что в ночь на пятницу, 17 января, девочки вышли из квартиры, где они ночевали, и до сих пор не вернулись.

Полиция не располагает информацией, во что они были одеты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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