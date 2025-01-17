Внимание, розыск: пропали две девочки из северного Тель-Авива

Полиция просит общественность помочь установить местонахождение двух пропавших детей. Пропали две девочки, Тамар Нафтали и Стенли Туваль, проживающие в северном Тель-Авиве.

Известно, что в ночь на пятницу, 17 января, девочки вышли из квартиры, где они ночевали, и до сих пор не вернулись.

Полиция не располагает информацией, во что они были одеты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят позвонить в полицию по телефону 100.