Внимание, розыск: пропали две девочки из северного Тель-Авива
время публикации: 17 января 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 14:54
Полиция просит общественность помочь установить местонахождение двух пропавших детей. Пропали две девочки, Тамар Нафтали и Стенли Туваль, проживающие в северном Тель-Авиве.
Известно, что в ночь на пятницу, 17 января, девочки вышли из квартиры, где они ночевали, и до сих пор не вернулись.
Полиция не располагает информацией, во что они были одеты.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят позвонить в полицию по телефону 100.