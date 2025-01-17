Министерство благосостояния готово к приему возвращающихся из плена

Министерство благосостояния и социальной помощи завершило подготовку к приему возвращающихся из плена террористов заложников и будет обеспечивать поддержку и помощь на всех этапах – от освобождения до возвращения к обычной жизни.

В сообщении министерства указано, что получившие специальную специализацию социальные работники готовы к приёму возвращающихся из плена ХАМАСа и поддерживают контакт с их семьями. Каждой семье назначен личный социальный работник, который будет сопровождать как семью, так и вернувшегося после освобождения.

Для возвращающихся предусмотрена терапевтическая и материальная поддержка, включая базовый стартовый пакет помощи. При необходимости, после выписки из больницы заложникам будет предложено временное жильё для первичной реабилитации с поддержкой команды специалистов.

Профессиональные команды, которые будут встречать возвращающихся, прошли инструктаж по работе с женщинами, мужчинами и пожилыми людьми.

Министерство предложило семьям помощь в подготовке и адаптации к возвращению их близких, включая эмоциональные, психологические и физические аспекты.

По словам заместителя генерального директора по социальным услугам министерства Эти Кисус, которая координирует процесс приёма, в рамках специального курса подготовки сотрудники ведомства и специалисты были обучены работе с освобожденными людьми, и они готовы к любому развитию событий. "Программа приёма была составлена на основе опыта предыдущих возвращений женщин и детей из плена ХАМАСа, а также знаний, полученных из аналогичных ситуаций за рубежом, – отметила она. – Особое внимание было уделено уникальным характеристикам мужчин и женщин, возможным видам травм, а также роли семей и значимых лиц в их жизни, понимая, что они являются ключевой опорой в процессе реабилитации".

Социальные службы готовы к приёму освобождаемых из плена в рамках предстоящей сделки, начиная со следующей недели. Министерство разработало терапевтический комплекс для каждого возвращающегося, который включает базовый стартовый пакет материальной помощи, временное жильё для переходного периода после выписки из больницы, профессиональное сопровождение специалистами.

Кроме того, каждому освобождённому будет прикреплена медсестра-координатор от больничной кассы для связи со всеми необходимыми медицинскими структурами.

Процесс реабилитации освобожденных заложников разделён на пять этапов:

1. Подготовка до возвращения.

2. Первые 24 часа после освобождения.

3. Период нахождения в больнице.

4. Переходный этап (до одного месяца).

5. Долгосрочное сопровождение.

Переходный этап – это промежуточный период (до одного месяца) между освобождением из плена, госпитализацией и возвращением домой. Министерство предложит временное жильё с поддержкой специалистов для облегчения перехода к самостоятельной жизни, если в этом возникнет необходимость.

Эксперты министерства социального обеспечения и Института Харув разработали рекомендации для специалистов, которые будут работать с возвращающимися из плена. Эти инструкции адаптированы для приёма женщин, мужчин и пожилых людей и основаны на накопленных знаниях в области терапии травм, включая опыт предыдущей сделки по освобождению заложников.

Социальные работники, сопровождающие семьи, получили инструкции, как проводить индивидуальные подготовительные встречи и консультации с родственниками освобождаемых. Эти встречи помогают подготовить семьи к возвращению близких и готовят к деликатному обращению с ними. Обучение включает аспекты, связанные с эмоциональными, физическими и психологическими травмами, которые могут быть у возвращающихся.

Профессиональная подготовка уделяет особое внимание состоянию родителей, включая родителей, потерявших детей до плена, свидетелей убийств членов семьи, тех, кто находился в плену, не зная о судьбе своих детей.

Некоторые из этих родителей вернутся к детям, которые сами пережили травму 7 октября, а в ряде случаев и плен. Вместе с детьми родителей могут ждать их супруги, которые также могут находиться в сложном эмоциональном состоянии.

Терапевтическое сопровождение направлено на помощь возвращающимся и их семьям в осознании и обработке пережитой травмы, а также на укрепление семейных связей, необходимых для восстановления нормальной жизни.