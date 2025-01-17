Ножевое нападение в Верхней Галилее, трое раненых

Около 15:40 в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о нападении с применением холодного оружия в Раме (Верхняя Галилея). В результате нападения трое местных жителей получили ранения: один ранен тяжело, двое – легко. Пострадавшие доставлены в медицинский центр в Нагарии.

Сразу после получения сообщения на место происшествия выехали полицейские Северного округа. Они приступили к поиску подозреваемых, расследованию инцидента и сбору улик. По предварительным данным, речь идет о присшествии на криминальной почве.