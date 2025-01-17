Военно-политический кабинет рекомендовал правительству утвердить план сделки

После рассмотрения всех аспектов: политических, аспектов безопасности и гуманитарных, и исходя из понимания того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план. Об этом сообщили из канцелярии Биньямина Нетаниягу.

Заседание правительства будет проведено позднее сегодня. Если будет сложно собрать членов правительства до наступления шабата, возможно, будет решено провести телефонное голосование: именно об этом попросил министр внутренних дел Моше Арбель (ШАС).

После того, как правительство утвердит сделку, ее реализация будет невозможна без третьего этапа утверждения: публикации имен освобождаемых террористов для того, чтобы близкие их жертв смогли подать апелляции. Пока неизвестно, какой период времени будет предоставлен на подготовку апелляций.