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    В Израиле

    Экс-заместитель командира подразделения 8200 отказался от резервистской службы в знак протеста против реформы

    время публикации: | последнее обновление:
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    Экс-заместитель командира подразделения 8200 отказался от резервистской службы в знак протеста против реформы
    Shir Torem/Flash90

    Вечером в воскресенье, 16 июля, полковник К., бывший заместитель командира разведывательного подразделения 8200, уведомил в WhatsApp-группе бывших военнослужащих этого элитного подразделения, что отказался от добровольной резервистской службы в знак протеста против юридической реформы.

    Как отмечает Ynet, полковник К. подтвердил, что именно о нем на прошлой неделе писали издания New York Times и "Едиот Ахронот".

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    "Отмена принципа крайней неприемлемости – первый шаг на пути к диктатуре", – заявил полковник К.

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