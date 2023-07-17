Экс-заместитель командира подразделения 8200 отказался от резервистской службы в знак протеста против реформы
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Вечером в воскресенье, 16 июля, полковник К., бывший заместитель командира разведывательного подразделения 8200, уведомил в WhatsApp-группе бывших военнослужащих этого элитного подразделения, что отказался от добровольной резервистской службы в знак протеста против юридической реформы.
Как отмечает Ynet, полковник К. подтвердил, что именно о нем на прошлой неделе писали издания New York Times и "Едиот Ахронот".
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"Отмена принципа крайней неприемлемости – первый шаг на пути к диктатуре", – заявил полковник К.
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