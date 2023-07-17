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    В Израиле

    Иерусалим: Джо Байден пригласил Биньямина Нетаниягу в Вашингтон

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    Иерусалим: Джо Байден пригласил Биньямина Нетаниягу в Вашингтон
    AP Photo/Ariel Schalit; AP Photo/Patrick Semansky     Джо Байден
    Debbie Hill, Pool via AP

    Вечером 17 июля состоялась телефонная беседа между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Она проходила на фоне охлаждения в отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном и после того, как вместо Нетаниягу в Белый дом был приглашен президент Ицхак Герцог.

    Канцелярия премьер-министра сообщила, что разговор был "теплым и продолжительным", президент США пригласил Биньямина Нетаниягу в Вашингтон в ближайшее время. "Премьер-министр положительно отреагировал на приглашение. Было условлено, что израильская и американская команды согласуют детали встречи", - говорится в сообщении канцелярии.

    Согласно сообщению пресс-службы Нетаниягу, в центре разговора было укрепление прочного союза между странами, сдерживание Ирана и его сателлитов, расширение регионального круга мира, а также продолжение усилий по обеспечению спокойствия и стабильности в Иудее и Самарии (процесс Акаба-Шарм-эль-Шейх с ПНА).

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    Премьер-министр Нетаниягу проинформировал президента Байдена о законе, который будет принят на следующей неделе в Кнессете, и о своем намерении во время летних каникул попытаться добиться широкого общественного консенсуса относительно остальной части процесса.

    Отметим, что незадолго до беседы между лидерами США и Израиля Королевский дворец Рабата официально объявил о письме, полученном от Биньямина Нетаниягу, о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Июля 2023
    Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой
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