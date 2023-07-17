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    В Израиле

    СМИ: профсоюз врачей уже на этой неделе может объявить забастовку в знак протеста против продвижения реформы

    время публикации: | последнее обновление:
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    СМИ: профсоюз врачей уже на этой неделе может объявить забастовку в знак протеста против продвижения реформы
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Профсоюз медицинских работников может уже на этой неделе объявить предупредительную забастовку против продвижения законопроекта об отмене принципа крайней неприемлемости, сообщает N12.

    Предупредительная забастовка может быть объявлена во всей системе здравоохранения на несколько часов. Это означает, что в течение этого времени будут проводиться только срочные медицинские процедуры, а все несрочные очереди и процедуры будут отменены.

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    Ранее канал "Кан 11" сообщал, что в профсоюзе врачей сегодня прошло "экстренное совещание по вопросу о продвижении законопроекта об отмене принципа крайней неприемлемости".

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