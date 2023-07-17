СМИ: профсоюз врачей уже на этой неделе может объявить забастовку в знак протеста против продвижения реформы
время публикации: | последнее обновление:
Профсоюз медицинских работников может уже на этой неделе объявить предупредительную забастовку против продвижения законопроекта об отмене принципа крайней неприемлемости, сообщает N12.
Предупредительная забастовка может быть объявлена во всей системе здравоохранения на несколько часов. Это означает, что в течение этого времени будут проводиться только срочные медицинские процедуры, а все несрочные очереди и процедуры будут отменены.
adv_11 incontent_1
Ранее канал "Кан 11" сообщал, что в профсоюзе врачей сегодня прошло "экстренное совещание по вопросу о продвижении законопроекта об отмене принципа крайней неприемлемости".
adv_12 m_ar_1
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 article_video
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Июля 2023
"День сопротивления": во вторник пройдут демонстрации на пяти железнодорожных станциях
"День сопротивления": во вторник пройдут демонстрации на пяти железнодорожных станциях
adv_16 ar_middle_wwh
adv_17 ar_middle_yandex
adv_18 ar_middle_mobile_yandex