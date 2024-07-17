На побережье Мертвого моря констатирована смерть пожилого мужчины

В среду, 17 июля, на побережье Мертвого моря, в районе раздельного пляжа южнее Эйн-Бокек, парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины примерно 70 лет, которого вытащили из воды в бессознательном состоянии.

Отметим, что на побережье Мертвого моря днем очень жарко – до 40 градусов. В такую жару пожилым людям категорически не рекомендуется длительное время находиться под солнцем.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.