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Израиль

Опрос: израильтяне теряют доверие к армии и поддерживают призыв ультраортодоксов

время публикации: 17 июля 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 12:13
Опрос: израильтяне теряют доверие к армии и поддерживают призыв ультраортодоксов
Chaim Goldberg/Flash90

В среду, 17 июля, газета "Маарив" опубликовала итоги опроса, проведенного Институтом политики еврейского народа.

По данным этого опроса, 55% израильтян заявили, что не испытывают доверия к высшему генералитету армии. Отмечается, что восемь из десяти израильтян, определяющих себя как правые, дают такой ответ.

В то же время, двое из трех израильтян, относящихся к еврейскому сектору и придерживающихся центристских взглядов, заявили, что испытывают доверие или высокое доверие по отношению к командованию армии.

Доверие к правительству находится на еще более низком уровне. 73% заявили, что уровень доверия правительству низкий или очень низкий. 71% заявили, что их уровень доверия по отношению к премьер-министру низкий или очень низкий. 27% опрошенных ответили, что уровень их доверия премьер-министру остался высоким.

63% евреев считают верным решение Высшего суда справедливости (БАГАЦ), обязывающее начать призыв ультраортодоксов. 31% считает это решение ошибочным.

По данным опроса, 49% еврейского населения страны считает, что необходимо исправить существующее неравенство в распределении бремени любым способом, включая принудительный.

31% считает, что ситуацию надо менять постепенно, путем убеждения. 11% не считают, что нынешняя ситуация нуждается в изменении.

86% обеспокоены или сильно обеспокоены ситуацией в сфере безопасности.

42% респондентов заявили, что они поддерживают демонстрации против правительства. 14 % принципиально поддерживают демонстрации, однако считают их "чрезмерно острыми".

Респондентов не спросили об их отношении к возможной сделке с ХАМАСом.

Израиль
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