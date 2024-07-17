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Израиль

ДТП в районе заповедника Эйн-Афек: один мужчина погиб, еще один в тяжелом состоянии

время публикации: 17 июля 2024 г., 03:07 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 05:26
ДТП в районе заповедника Эйн-Афек: один мужчина погиб, еще один в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 17 июля в районе заповедника Эйн-Афек (северо-восточней Хайфы) столкнулись автобус и мотоцикл, на котором ехали два человека.

В результате аварии погиб мужчина примерно 25 лет. Еще один мужчина, примерно 20 лет, получил тяжелые травмы – он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, его состояние тяжелое и нестабильное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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