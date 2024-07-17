Ракетный обстрел Западной Галилеи, "Хизбалла" взяла ответственность на себя

В 2:23-2:24 17 июля во многих населенных пунктах Западной Галилеи, включая город Нагария, прозвучала тревога "Цева адом".

Был зафиксирован пуск примерно 20 ракет из Ливана. Некоторые ракеты были перехвачены, другие взорвалась на открытой местности.

"Хизбалла" взяла на себя ответственность за обстрел Западной Галилеи, объявив, что он был осуществлен "в ответ на гибель троих сирийских детей в результате израильской атаки", направленной на деревню Умм ат-Тут.

Отметим, что ранее ливанские СМИ, связанные с "Хизбаллой", сначала заявляли о ранении детей в Умм ат-Тут после удара ВВС ЦАХАЛа, затем говорили о гибели "сирийских рабочих". Позже стали сообщать, что погибли сирийские дети.