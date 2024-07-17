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Израиль

Галант на северной границе: "Мы очень быстро можем перенести усилия с юга на север"

время публикации: 17 июля 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 20:36
Галант на северной границе: "Мы очень быстро можем перенести усилия с юга на север"
Michael Giladi/Flash90

Министр обороны Йоав Галант посетил северную границу и побеседовал там с высокопоставленными офицерами ЦАХАЛа.

Помимо прочего, глава оборонного ведомства встретился с командиром 146-й дивизии бригадным генералом Ифтахом Норкиным. "Мы можем за одну минуту перейти от ситуации, когда наши главные усилия на юге к ситуации, когда наши главные усилия на севере", - сказал Галант. "Это будет быстро, внезапно и резко", - добавил он.

По словам Галанта, в ближайшем будущем Израиль окажется перед перекрестком - вернуть жителей в их дома путем дипломатических усилий или военно-оперативным путем. "Перед тем, как выбирать путь, надо точно изучить возможности. Выбрал - надо ехать очень быстро", - сказал Галант.

Израиль
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