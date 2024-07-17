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Израиль

Нетаниягу: "Заложники страдают, но не умирают"

время публикации: 17 июля 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 19:59
Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

В ходе заседания военно-политического кабинета глава израильского правительства Биньямин Нетанигу, высказываясь по поводу переговоров об обменной сделке, заявил: "Мы не должны нервничать, это ХАМАС должен нервничать. Заложники страдают, но не умирают".

Первым об этом сообщил портал Ynet. Канцелярия главы правительства не отрицала, что это высказывание имело место.

В ходе того же заседания глава "Мосада" Давид Барнеа заявил, что "у девочек в плену больше нет времени". Это привело к тому, что несколько женщин-депутатов от "Ликуда" – в частности, Гила Гамлиэль – высказались за немедленное заключение сделки, потому что "женщины могут родить в Газе". В ответ министр Итамар Бен-Гвир отметил, что в плену есть и мужчины.

Позже в эфире 13-го канала Гила Гамлиэль заявила, что министра финансов Бецалеля Смотрича давно следовало уволить за то, что он шантажирует Нетаниягу угрозами о развале правительства в случае заключения сделки.

Семьи заложников заявили, что потрясены высказыванием Нетаниягу.

В настоящий момент около 300 демонстрантов с фотографиями заложников в руках проводят в Тель-Авиве демонстрацию, требуя от Нетаниягу отменить поездку в США, если не будет заключена сделка. Демонстрации начались и в других городах страны.

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