Нетаниягу выступил в Кнессете. "На меня давить бесполезно, мы продолжаем войну"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на заседании Кнессета. "Чем более сильное давление мы оказываем давление на ХАМАС, тем более агрессивным и безумным становится кампания в студиях и в выступлениях оппозиции", – заявил он.

Глава правительства повторил, что освобождение заложников остается одной из целей войны. "Мы систематично продвигаемся по направлению к достижению целей войны. Мы продвигаемся благодаря сочетанию дипломатии и военного давления", – сказал премьер-министр.

"ХАМАС в панике, так как он видит, что, несмотря на давление – внутри и за пределами страны, мы продолжаем войну", – сказал Нетаниягу.

Он добавил, что идею нельзя победить, но можно победить организацию. "Неонацизм существует, но 80 лет назад было побеждено нацистское государство. То же самое мы сделаем сейчас", – заявил премьер-министр.

Нетаниягу добавил, что президент США, международное сообщество и часть оппозиции требовали от него остановить войну. "Мы не согласились на это, как союзники не согласились бы оккупировать 80% Германии, а остальное, включая бункер Гитлера, оставить нетронутыми", – сказал премьер-министр.

Он напомнил, что ХАМАС пошел на компромиссы только потому, что ЦАХАЛ продолжает давление. "Ключевое слово "давление". Только под давлением можно освободить похищенных. Давление должно быть направлено на ХАМАС, а не на правительство Израиля. И второе – давление на меня неэффективно. Дух народа, вера народа дают мне силы продолжать двигаться в сторону полной победы", – резюмировал Нетаниягу.

Нетаниягу также прокомментировал требование о создании государственной следственной комиссии. "Вы должны решить, какую войну вы хотите, чтобы я вел. Войну с армией чиновников или войну с ХАМАСом. Я хочу победить ХАМАС, а потом будет время проверять все", – резюмировал глава правительства.