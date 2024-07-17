Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 июля: операции в Дженине, Калькилии, Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 июля действовали в Дженине, в Калькилии и около Калькилии (в Аль-Фундуке), около Шхема (в Удле), около Туль-Карема (в Актабе), в Хевроне.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 июля.