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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 июля: операции в Дженине, Калькилии, Хевроне

время публикации: 17 июля 2024 г., 06:30 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 06:35
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 июля: операции в Дженине, Калькилии, Хевроне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 июля действовали в Дженине, в Калькилии и около Калькилии (в Аль-Фундуке), около Шхема (в Удле), около Туль-Карема (в Актабе), в Хевроне.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 июля.

Израиль
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