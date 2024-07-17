Убийство ребенка в Герцлии, опровергнуты слухи: мать не была на фестивале Nova, отец не в Газе

33-летняя жительница Герцлии, подозреваемая в убийстве своего 6-летнего сына, дает показания в полиции и сотрудничает со следствием.

Как сообщает служба новостей N12, хотя семья не состояла на учете социальных служб, ранее полиция несколько раз приходила к ней после вызовов соседей из-за криков.

Напомним, что вечером во вторник, 16 июля, в торговом центре "Шива Кохавим" в Герцлии была задержана женщина, напавшая с топором на охранника и ранившая его.

Вскоре после этого в полицию поступил вызов об обнаружении в квартире жилого дома на улице а-Халиль в Герцлии тел 6-летнего ребенка и собаки, зарубленных топором. Тела обнаружила бабушка ребенка.

После публикации информации о трагедии в интернете начали распространяться слухи о том, что женщина была одной из выживших на фестивале Nova, а отец ребенка – резервист, воюющий в секторе Газы.

В связи с этим Ведомство национального страхования сообщило, что нет никаких подтверждений того, что женщина была на фестивале Nova. Во всяком случае, достоверно известно, что она не обращалась за помощью или компенсацией в связи с этим.

Сегодня служба N12 сообщила, что отец ребенка во время трагедии находился не в Газе, а у своих родных на юге страны.