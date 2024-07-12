Опрос "Mаарива": Беннет популярнее Либермана, Бен-Гвир лидирует среди преемников Нетаниягу

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" набрала бы 24 мандата, на 4 мандата больше партии "Ликуд".

НДИ на третьем месте с 14 мандатами, у "Еш Атид" – 13 мандатов, у "Оцма Йегудит" – 10 мандатов, "Демократим" и ШАС получают по 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.

Если на выборы пойдет право-либеральный список во главе с Авигдором Либерманом, Нафтали Беннетом, Гидеоном Сааром, Айелет Шакед и Йоси Коэном, такой список, согласно опросу, наберет 27 мандатов. Тогда "Ликуд" останется с 18 мандатами, "Махане Мамлахти" сократится до 16 мандатов, "Еш Атид" – до 12 мандатов, ШАС и "Оцма Йегудит" получат по 9 мандатов, "Демократим" – 8 мандатов, "Яадут а-Тора – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.

На вопрос, кто, по их мнению, должен возглавить такой право-либеральный список, 34% всех респондентов назвали имя Нафтали Беннета и только 11% – Авигдора Либермана.

На вопрос, кого они хотели бы видеть следующим лидером правого блока после ухода из политики Биньямина Нетаниягу, 24% респондентов, голосовавших за партии правящей коалиции, назвали имя Итамара Бен-Гвира, 14% – Йоси Коэна, 11% – Бецалеля Смотрича.