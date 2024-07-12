x
12 июля 2024
|
последняя новость: 08:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июля 2024
|
12 июля 2024
|
последняя новость: 08:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Mаарива": Беннет популярнее Либермана, Бен-Гвир лидирует среди преемников Нетаниягу

время публикации: 12 июля 2024 г., 07:34 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 07:40
Опрос "Mаарива": Беннет популярнее Либермана, Бен-Гвир лидирует среди преемников Нетаниягу
Olivier Fitoussi/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" набрала бы 24 мандата, на 4 мандата больше партии "Ликуд".

НДИ на третьем месте с 14 мандатами, у "Еш Атид" – 13 мандатов, у "Оцма Йегудит" – 10 мандатов, "Демократим" и ШАС получают по 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.

Если на выборы пойдет право-либеральный список во главе с Авигдором Либерманом, Нафтали Беннетом, Гидеоном Сааром, Айелет Шакед и Йоси Коэном, такой список, согласно опросу, наберет 27 мандатов. Тогда "Ликуд" останется с 18 мандатами, "Махане Мамлахти" сократится до 16 мандатов, "Еш Атид" – до 12 мандатов, ШАС и "Оцма Йегудит" получат по 9 мандатов, "Демократим" – 8 мандатов, "Яадут а-Тора – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.

На вопрос, кто, по их мнению, должен возглавить такой право-либеральный список, 34% всех респондентов назвали имя Нафтали Беннета и только 11% – Авигдора Либермана.

На вопрос, кого они хотели бы видеть следующим лидером правого блока после ухода из политики Биньямина Нетаниягу, 24% респондентов, голосовавших за партии правящей коалиции, назвали имя Итамара Бен-Гвира, 14% – Йоси Коэна, 11% – Бецалеля Смотрича.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2024

Опрос "Maaрива": виртуальная партия Либермана-Беннета набирает 27 мандатов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

Праволиберальный блок: участники и перспективы. Комментарий