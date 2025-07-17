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Израиль

ЦАХАЛ расследует сообщения об авиаударе по церкви в Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 июля 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 13:00
2022 год
Wikipedia.org. Фото: Dan Palraz

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала заявление о том, что сообщения об авиаударе по церкви Дейр аль-Латин (Латинская церковь) в старом городе Газы проверяются, как и сообщение о погибших и пострадавших на месте происшествия.

ЦАХАЛ действует, насколько это возможно, чтобы минимизировать ущерб, наносимый гражданским лицам и гражданским зданиям, включая религиозные сооружения, и сожалеет о любом ущербе, причиненном им, сказано в этом сообщении.

Ранее источники в Газе сообщили о погибших и раненых в результате израильского удара по церкви Дейр аль-Латин в городе Газа.

Израиль
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