ЦАХАЛ расследует сообщения об авиаударе по церкви в Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала заявление о том, что сообщения об авиаударе по церкви Дейр аль-Латин (Латинская церковь) в старом городе Газы проверяются, как и сообщение о погибших и пострадавших на месте происшествия.

ЦАХАЛ действует, насколько это возможно, чтобы минимизировать ущерб, наносимый гражданским лицам и гражданским зданиям, включая религиозные сооружения, и сожалеет о любом ущербе, причиненном им, сказано в этом сообщении.

Ранее источники в Газе сообщили о погибших и раненых в результате израильского удара по церкви Дейр аль-Латин в городе Газа.