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Израиль

Моше Арбель подал в отставку с поста министра внутренних дел

ШАС
МВД
время публикации: 17 июля 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 12:47
Моше Арбель подал в отставку с поста министра внутренних дел
Yonatan Sindel/Flash90

Моше Арбель подал главе правительства Биньямину Нетаниягу заявление о своей отставке с поста министра внутренних дел. Ранее о своей отставке заявили его соратники по партии ШАС министр по делам религий Михаэль Малкиэли и министр социального обеспечения Яаков Марги.

Напомним, накануне партия ШАС объявила о своем уходе из правительства, подчеркнув, что при этом депутаты останутся в коалиции и не поддержат предложение о вотуме недоверия правительству.

Это решение было Советом мудрецов Торы принято на фоне кризиса вокруг закона о призыве. Ранее правительство и коалицию покинула "Яадут а-Тора".

Министр по делам религий от партии ШАС Михаэль Малкиэли заявлял, что партия не стремится к развалу коалиции. "Мы не присоединяемся к левому лагерю. Есть три месяца для продолжения переговоров. ШАС бережет Нетаниягу больше, чем "Ликуд" бережет Нетаниягу. Однако мы не можем оставаться в правительстве, в то время как учащиеся йешив, которых мы называем "Железным куполом" еврейского народа ходят в наручниках как последние уголовники", – сказал министр по делам религий в интервью "Кан Бет".

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