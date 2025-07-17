Внимание, розыск: пропала 10-летняя Рут Курландски из Бейтар-Илита

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 10-летней Рут Курландски, жительницы Бейтар-Илита. Последний раз девочку видели в 7 часов утра 17 июля рядом с ее домом.

Приметы пропавшей: рост 1.30, худая, рыжие волосы, карие глаза. Особые приметы – веснушки.

Поисковая операция была начата сразу после получения сообщения о пропаже девочки, в ней участвуют волонтеры округа Иудеи и Самарии, члены спасательной команды "Эцион", добровольцы ЗАКА, члены добровольческих отрядов быстрого развертывания.

После оценки ситуации командованием полиции округа было принято решение о расширении зоны поисков. В настоящий момент розыск девочки ведется по всему Израилю, однако особое внимание уделяется Иерусалиму.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по номеру 02-654-44-44.