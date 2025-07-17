В квартире в Ришон ле-Ционе обнаружен скелет мужчины, пропавшего два года назад

Спасатели, выломавшие дверь в квартиру 50-летнего жителя Ришон ле-Циона, обнаружили его скелет. Эксперты полагают, что мужчина умер два года назад, предположительно, зимой, так как на теле были теплые вещи и плащ.

Телеканал "Кан-11" передал, что труп был обнаружен в среду, 16 июля. Спасатели рассказывают, что в квартире не было ни воды, ни света, которые были отключены за долги.

Соседи говорят, что они старались не приближаться к квартире мужчины, у которого, по их словам, был "сложный характер", и который, по всей видимости, употреблял наркотики.

Вновь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" и полиция обратились к израильтянам с просьбой не бросать своих одиноких соседей.