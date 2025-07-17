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Израиль

Завод "Рафаэль" проводит испытания в Крайот: будет слышен шум

Хайфа
время публикации: 17 июля 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 08:32
Завод "Рафаэль" проводит испытания в Крайот: будет слышен шум
Фото NEWSru.co.il

В четверг утром на территории института Давид в Крайот состоится запланированный и контролируемый эксперимент, в ходе которого может быть слышен шум и звуки взрывов.

Экстренные службы уведомлены о запланированных испытаниях. Местных жителей просят простить за предоставленные неудобства.

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