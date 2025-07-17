Завод "Рафаэль" проводит испытания в Крайот: будет слышен шум

В четверг утром на территории института Давид в Крайот состоится запланированный и контролируемый эксперимент, в ходе которого может быть слышен шум и звуки взрывов.

Экстренные службы уведомлены о запланированных испытаниях. Местных жителей просят простить за предоставленные неудобства.