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Израиль

Условия для купания на пляжах Израиля: "сезон медуз" позади

Погода
Пляжи
Медузы
время публикации: 17 июля 2025 г., 06:23 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 06:23
Условия для купания на пляжах Израиля: "сезон медуз" позади
Фото NEWSru.co.il

В эти выходные на пляжах будет много отдыхающих: жарко, вода очень теплая. Концентрация медуз на побережье Средиземного моря за последнюю неделю резко снизилось, на большинстве пляжей у берега медуз нет. Сообщения о медузах поступали только с южных пляжей, в районе Ашдода-Ашкелона, но и там концентрация невысокая, передает сайт Meduzot.co.il. Можно говорить о завершении "сезона медуз", начавшегося около месяца назад.

В четверг-субботу, 17-19 июля, в Израиле температура будет выше среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 31-34 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 29 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 40-43 градуса. В Эйлатском заливе волны до 0,6 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 28 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 35-37 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 38-42 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – около 30 градусов.

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