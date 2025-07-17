В Газе уничтожены террористы, ранившие 16 июля четырех солдат ЦАХАЛа

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, действующая на севере сектора Газы тактическая группа седьмой бронетанковой бригады уничтожила террористов, которые днем ранее ранили четырех военнослужащих ЦАХАЛа.

Тактическая группа бригады НАХАЛь атаковала склад с оружием террористов, группа 401-й танковой бригады уничижила в Джебалии нескольких террористов ХАМАСа. Бойцы бригады "Гивати" уничтожили нескольких террористов и инфраструктуру террора, включая подземные объекты в районе Бейт-Хануна.

В центральной части сектора 990-я и 646 бригады уничтожали террористов, и атаковали здания, в которых они действовали.

Также сообщается, что в последние сутки ВВС атаковали более 100 террористических целей в секторе Газы. Часть атак была призвана содействовать наземным силам. Были атакованы пусковые установки, склады оружия, туннели, позиции и другие объекты инфраструктуры.