x
17 июля 2025
|
последняя новость: 16:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июля 2025
|
17 июля 2025
|
последняя новость: 16:37
17 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газе уничтожены террористы, ранившие 16 июля четырех солдат ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с ХАМАСом
время публикации: 17 июля 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 15:38
В Газе уничтожены террористы, ранившие 16 июля четырех солдат ЦАХАЛа
AP Photo/Leo Correa

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, действующая на севере сектора Газы тактическая группа седьмой бронетанковой бригады уничтожила террористов, которые днем ранее ранили четырех военнослужащих ЦАХАЛа.

Тактическая группа бригады НАХАЛь атаковала склад с оружием террористов, группа 401-й танковой бригады уничижила в Джебалии нескольких террористов ХАМАСа. Бойцы бригады "Гивати" уничтожили нескольких террористов и инфраструктуру террора, включая подземные объекты в районе Бейт-Хануна.

В центральной части сектора 990-я и 646 бригады уничтожали террористов, и атаковали здания, в которых они действовали.

Также сообщается, что в последние сутки ВВС атаковали более 100 террористических целей в секторе Газы. Часть атак была призвана содействовать наземным силам. Были атакованы пусковые установки, склады оружия, туннели, позиции и другие объекты инфраструктуры.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook