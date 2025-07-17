ФБР прислало полиции Израиля показания американской жертвы "шерифа Бней-Брака"

Федеральное бюро расследований США передало следователям полиции Израиля показания молодого человека из Нью-Йорка, утверждающего, что глава организации "а-Шомрим" Хаим Рутер изнасиловал его, когда он был несовершеннолетним, сообщает служба новостей N12.

Рутер, известный как "шериф Бней-Брака", был задержан в среду, 2 июля, по подозрению в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних.

Пресс-служба полиции сообщила, что на текущий момент поступило 15 жалоб против Рутера.