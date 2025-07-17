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Израиль

650-й день войны: ракетный обстрел из Газы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 июля 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 16:21
Тревога в районах, прилегающих к Газе
Ayal Margolin/Flash90

В прилегающих к сектору Газы районах приведены в действия сирены. Были перехвачены две ракеты, выпущенные из северной части сектора. Ответственность за обстрел взял "Исламский джихад".

Отметим: на 650-й день войны и несмотря на то, что ЦАХАЛ контролирует большую часть сектора, террористы продолжают предпринимать попытки обстрела израильской территории.

Предыдущий обстрел был зафиксирован 14 июля.Тогда пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что был зафиксирован запуск двух ракет из центральной части сектора Газы в сторону кибуца Беэри.

И в этом случае Бригады Аль-Кудс" ("Исламский джихад") взяли на себя ответственность за ракетный обстрел израильского поселка Беэри из сектора Газы.

Израиль
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