650-й день войны: ракетный обстрел из Газы

В прилегающих к сектору Газы районах приведены в действия сирены. Были перехвачены две ракеты, выпущенные из северной части сектора. Ответственность за обстрел взял "Исламский джихад".

Отметим: на 650-й день войны и несмотря на то, что ЦАХАЛ контролирует большую часть сектора, террористы продолжают предпринимать попытки обстрела израильской территории.

Предыдущий обстрел был зафиксирован 14 июля.Тогда пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что был зафиксирован запуск двух ракет из центральной части сектора Газы в сторону кибуца Беэри.

И в этом случае Бригады Аль-Кудс" ("Исламский джихад") взяли на себя ответственность за ракетный обстрел израильского поселка Беэри из сектора Газы.