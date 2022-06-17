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    В Израиле

    ХАМАС: в Дженине убит "Чеченец" – командир "Бригад Касама" – и его подчиненные

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    ХАМАС: в Дженине убит
    Nasser Ishtayeh/Flash90     Оружие боевиков
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Во время операции в Дженине
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Руководство палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) подтвердило, что в перестрелке с израильскими военными в Дженине были убиты трое боевиков этой группировки: полевой командир "Бригад Изаддина аль-Касама" Бараа Лахлух (по кличке "Чеченец") и двое его подчиненных Юсуф Салах и Лаит Абу Сурур. Боевикам было 23-24 года.

    В то же время "Исламский джихад" заявил, что Лахлух-"Чеченец" был боевиком этой организации. В доказательство приводится снимок кепки "Чеченца" с символикой "Бригад Аль-Кудса", боевого крыла "Исламского дхихада".

    Все трое боевиков разыскивались не только израильскими спецслужбами, но и спецслужбами Палестинской автономии.

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    По данным "Красного полумесяца" еще десять жителей Дженина были ранены в ходе перестрелки между боевиками и израильскими военными.

    В Дженине состоялись похороны убитых боевиков. Их хоронили под флагами ООП, ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада".

    Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в рамках операции "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности бойцы бригады "Голани" действовали минувшей ночью в Дженине, где попали под обстрел. Боевики применяли огнестрельное оружие и взрывные устройства. Был открыт ответный огонь. Никто из израильтян не пострадал.

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    Позже на обочине дороги, в районе Аль-Дэббус в Дженине, был обнаружен белый автомобиль Mazda, из которого боевики вели огонь. Сопротивление было подавлено. В машине рядом с телами трех убитых боевиков нашли две винтовки М-16, пистолет-пулемет "Карло" ("Карл Густав"), бронежилет и боеприпасы.

    Отметим, что кличка "Чеченец" – несчастливая для боевиков палестинских террористических организаций. 8 февраля 2022 года в Шхеме израильскими военными были ликвидированы трое боевиков "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), среди которых был Адхам Мабрук по кличке "Чеченец").

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Июня 2022
    Операция "Волнорез": в Дженине обстреляли израильских военных, убиты трое боевиков
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