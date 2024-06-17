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Израиль

За три недели до резни разведка предупредила: ХАМАС готовит вторжение и похищение 250 израильтян

время публикации: 17 июня 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 21:38
За три недели до резни разведка предупредила: ХАМАС готовит вторжение и похищение 250 израильтян
AP Photo/Yousef Masoud

Государственный телеканал "Кан 11" опубликовал документ "Детальная подготовка к массовому вторжению", составленный неназванным представителем разведки в дивизии Газы 19 сентября 2023 года, и подробно описывавший отработку ХАМАСом вторжения в Израиль.

В документе описывается процесс подготовки различных подразделений ХАМАСа к штурму израильских баз, проводившийся на построенных в секторе Газы полигонах, включая преодоление забора безопасности, нейтрализацию систем "вижу-стреляю", захват ключевых помещений (штабы, центры контроля и управления, синагоги, пункты связи, жилые помещения).

Согласно составителям документа, план вторжения предусматривал похищение 200-250 израильтян, и включал детальные инструкции касательно обращения с заложниками, их размещения, и обстоятельств, при которых их следует убить.

Военные источники подтвердили телеканалу, что документ был известен руководству разведки по крайней мере на уровне дивизии, однако был полностью проигнорирован. Самый худший сценарий, к которому готовились в дивизии, включал в себя попытку вторжения трех групп, состоящих из нескольких десятков террористов каждая.

Первичные результаты армейской проверки процесса принятия решений в период, предшествовавший вторжению, будут представлены начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Герци а-Леви через две недели.

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