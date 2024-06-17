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Израиль

В Иерусалиме проходит многотысячная антиправительственная демонстрация

время публикации: 17 июня 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 20:45
В Иерусалиме проходит многотысячная антиправительственная демонстрация
Yonatan Sindel/Flash90

Возле здания Кнессета в Иерусалиме проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют роспуска правительства и проведения досрочных выборов.

"Гаарец" пишет, что на этот митинг пришли сотни университетских работников, которые перед этим провели пикет в иерусалимском районе Гиват-Рам против "закона о молчании", позволяющего увольнять преподавателей, высказывающихся против политики, проводимой Израилем.

После окончания митинга у Кнессета часть демонстрантов намерены пройти к частной резиденции семьи Нетаниягу на улице Аза.

Крупные силы полиции находятся в районе правительственного комплекса и на спуске к шоссе Бегин.

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