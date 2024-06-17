Операция ЦАХАЛа в Газе: ликвидированы боевики, разрушены здания

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в различных районах сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки бойцами бригад "Нахаль" и "Гивати" было обнаружено оружие боевиков и разрушено несколько зданий, представлявших угрозу для военных. Бойцы 401-й бригады в районе Таль ас-Султан ликвидировали группу боевиков, применив дроны, кроме того был уничтожен склад боеприпасов.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцами за последние сутки были уничтожены несколько боевиков, разрушены здания, которые представляли угрозу.