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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 июня: операции в районах Калькилии, Шхема, Хеврона

время публикации: 17 июня 2024 г., 06:11 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 06:17
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 июня: операции в районах Калькилии, Шхема, Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 июня действовали в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), около Шхема (в Акрабе), около Хеврона (в Шуйюхе), в Акабат Джабр (на юге Иерихона).

Происходили вооруженные столкновения. Боевики обстреляли блокпост ЦАХАЛа на северной окраине Калькилии.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 июня.

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