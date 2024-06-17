5 и 17 июля "Ракевет Исраэль" проводит ремонтные работы, маршруты будут изменены

Для проведения работ по ремонту и модернизации железнодорожных путей в районе станции Атлит, в дни проведения ремонта нельзя будет осуществить беспрерывную поездку из Хайфы в Тель-Авив и в обратном направлении. В пятницу, 5 июля и в пятницу, 19 июля, поезда "Аэропорт Бен-Гурион – Нагария" и "Беэр-Шева – Нагария" будут разделены.

Движение поездов между станциями Биньямина и Хайфа – Хоф а-Кармель будет временно приостановлено, и беспрерывное железнодорожное сообщение между Хайфой и Тель-Авивом будет невозможно. Отмечается, что для уменьшения неудобств для пассажиров между станциями будет следовать бесплатный автобус-шаттл.

5 и 19 июля ночные поезда "Аэропорт Бен-Гурион – Нагария" с четверга на пятницу будут разделены: из аэропорта Бен-Гурион поезд будет доходить до станции Биньямина, и вторая часть маршрута будет обеспечиваться поездом от Хайфы до Нагарии. Подобным образом будет разделен поезд "Беэр-Шева – Нагария": он будет доезжать из Беэр-Шевы до Биньямины, и продолжение маршрута возможно будет между Хайфой и Нагарией. Временно закрытые станции можно будет преодолеть на бесплатном шаттле. Поезда на линии "Атлит – Бейт-Шеан" будут следовать только на участке между Хайфой и Бейт-Шеаном без остановки в Атлите.

Движение поездов вернется к обычному режиму в субботу вечером – 6 июля и 20 июля.