Учащиеся нескольких школ перекрывают шоссе в рамках "дня сопротивления"
время публикации: 17 июня 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 12:06
Учащиеся нескольких израильских школ принимают участие в акциях протеста с требованием продвижения сделки с ХАМАСом.
Демонстрации прошли возле школ "Алон" в Рамат а-Шароне, "Елин" в Гиватаиме, "Рупин" в Эмек Хефер, а также "Ирони Хей" в Хайфе.
Учащиеся нескольких школ перекрывают движение по дорогам. Так школьники из "А-Кфар а-Ярок" в Рамат а-Шароне блокировали движение по шоссе № 5, а другая группа учащихся перекрывает движение по улице Иегуда а-Маккаби в Тель-Авиве.