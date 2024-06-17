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Израиль

Учащиеся нескольких школ перекрывают шоссе в рамках "дня сопротивления"

время публикации: 17 июня 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 12:06
Учащиеся нескольких школ перекрывают шоссе в рамках "дня сопротивления"
David Cohen/Flash90

Учащиеся нескольких израильских школ принимают участие в акциях протеста с требованием продвижения сделки с ХАМАСом.

Демонстрации прошли возле школ "Алон" в Рамат а-Шароне, "Елин" в Гиватаиме, "Рупин" в Эмек Хефер, а также "Ирони Хей" в Хайфе.

Учащиеся нескольких школ перекрывают движение по дорогам. Так школьники из "А-Кфар а-Ярок" в Рамат а-Шароне блокировали движение по шоссе № 5, а другая группа учащихся перекрывает движение по улице Иегуда а-Маккаби в Тель-Авиве.

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