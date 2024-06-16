Организаторы протестов планируют массовую акцию в Иерусалиме: будут пробки

Штаб антиправительственных протестов объявил о начале "недели сопротивления", в рамках которой в понедельник, 17 июня, пройдут массовые акции протеста в Иерусалиме, во вторник пройдет дополнительная демонстрация перед Кнессетом и серия акций протеста на юге Израиля, а завершат неделю демонстрации у дома семейства Нетаниягу в Кейсарии и у официальной резиденции премьера в Иерусалиме.

Как сообщает "Walla", в понедельник планируются массовые демонстрации протеста против правительства перед Кнессетом. Шествие, организуемое движением "Братья по оружию", выйдет в 16:00 от резиденции президента Ицхака Герцога в Иерусалиме, а примерно через два часа еще одно шествие отправится из Гиват Рам. Участники акций встретятся перед Кнессетом, где проведут демонстрацию, а затем направятся к резиденции главы правительства на улице Бальфур в Тель-Авиве.

Во вторник еще одна демонстрация пройдет перед Кнессетом, после чего на юге Израиля будут организованы "акции гнева" под лозунгом "заложники и жители "Отеф Аза" брошены на произвол судьбы".

В четверг состоятся демонстрации перед резиденцией Нетаниягу в Кейсарии – и вновь перед официальной резиденцией премьера на улице Бальфур в Иерусалиме.

Участники акций протестов будут требовать немедленного проведения выборов. Известно, что ряд компаний высоких технологий уведомили своих сотрудников, что позволят им принять участие в акциях протеста – в том числе в рабочее время.