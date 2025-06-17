Около Хеврона израильскими военными взорван дом семьи террориста-убийцы

В деревне Байт-Ауа, к юго-западу от Хеврона, израильскими военными взорван дом семьи террориста-убийцы Изз ад-Дина Масалмы, совершившего 11 декабря 2024 года теракт на 60-м шоссе, возле деревни Бейт-Джала (к югу от Иерусалима).

Террорист обстрелял израильский автобус, ехавший из Гуш-Эциона в Иерусалим. Несмотря на то, что в автобусе находились раненые, водитель продолжил движение до КПП "Менарот", где его ждали "скорые". Террорист скрылся. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате теракта были ранены четыре человека, из них двое, ребенок и 40-летняя женщина, получили огнестрельные ранения, еще два человека получили порезы разлетевшимися осколками стекол. Спасти ребенка им не удалось, 12-летний Йегошуа Аарон Тувия Симха скончался.

Террорист позже сам сдался израильским спецслужбам.