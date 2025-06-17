ЦАХАЛ залил бетоном подземный комплекс ХАМАСа под больницей в Хан-Юнисе

Бойцы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яалом" уничтожили подземный комплекс террористической организации ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе, залив его бетоном.

Именно в этом подземном комплекса ранее было обнаружено тело лидера ХАМАСа Мухаммада Синуара, ликвидированного ЦАХАЛом. ХАМАС использовал комплекс под больницей для подготовки нападений на израильских военных.