x
17 июня 2025
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 11:35
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ залил бетоном подземный комплекс ХАМАСа под больницей в Хан-Юнисе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с ХАМАСом
время публикации: 17 июня 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 10:26
ЦАХАЛ залил бетоном подземный комплекс ХАМАСа под больницей в Хан-Юнисе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яалом" уничтожили подземный комплекс террористической организации ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе, залив его бетоном.

Именно в этом подземном комплекса ранее было обнаружено тело лидера ХАМАСа Мухаммада Синуара, ликвидированного ЦАХАЛом. ХАМАС использовал комплекс под больницей для подготовки нападений на израильских военных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook