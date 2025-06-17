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Израиль

ДТП на 3-й трассе, трое пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 17 июня 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 08:15
ДТП на 3-й трассе, трое пострадавших
Пресс-служба МАДА

Утром 17 июня на 35-й трассе, около перекрестка Лахиш, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека. Они направлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Женщина примерно 30 лет в тяжелом состоянии. Двое мужчин, примерно 80 и 30 лет, в состоянии средней степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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