ДТП на 3-й трассе, трое пострадавших

Утром 17 июня на 35-й трассе, около перекрестка Лахиш, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека. Они направлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Женщина примерно 30 лет в тяжелом состоянии. Двое мужчин, примерно 80 и 30 лет, в состоянии средней степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.