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Израиль

Амос Ядлин с секретаршей вернулись в Израиль на самолете ЦАХАЛа: "Важно, чтобы народ слышал меня"

Транспорт
Скандалы
время публикации: 17 июня 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 06:59
Амос Ядлин с секретаршей вернулись в Израиль на самолете ЦАХАЛа: "Важно, чтобы народ слышал меня"
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший начальник военной разведи Амос Ядлин (закончил службу в 2010 году) находился за границей во время начала операции "Народ как лев", однако вернулся в Израиль вместе со своей секретаршей несмотря на отсутствие авиасообщения.

Как сообщает 14-й канал ИТВ, 73-летний Ядлин, ныне являющийся военным обозревателем, воспользовался связями, чтобы занять место в военно-транспортном самолете ЦАХАЛа, забиравшем из Афин застрявших за границей военнослужащих.

По словам Ядлина, "важно, чтобы народ слышал его, и поэтому было важно, чтобы он сел на самолет и вернулся в Израиль".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что проводится проверка по данному поводу.

Израиль
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