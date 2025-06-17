Амос Ядлин с секретаршей вернулись в Израиль на самолете ЦАХАЛа: "Важно, чтобы народ слышал меня"
время публикации: 17 июня 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 06:59
Бывший начальник военной разведи Амос Ядлин (закончил службу в 2010 году) находился за границей во время начала операции "Народ как лев", однако вернулся в Израиль вместе со своей секретаршей несмотря на отсутствие авиасообщения.
Как сообщает 14-й канал ИТВ, 73-летний Ядлин, ныне являющийся военным обозревателем, воспользовался связями, чтобы занять место в военно-транспортном самолете ЦАХАЛа, забиравшем из Афин застрявших за границей военнослужащих.
По словам Ядлина, "важно, чтобы народ слышал его, и поэтому было важно, чтобы он сел на самолет и вернулся в Израиль".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что проводится проверка по данному поводу.