Ракетный обстрел стал причиной перебоев с электричеством на юге Израиля
время публикации: 17 июня 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 21:28
Электрическая компания сообщила, что во время ракетного обстрела юга Израиля, была повреждена линия электропередач. Линия, на которой произошел обрыв, была выведена из эксплуатации дистанционно.
Обрыв линии привел к отключению электричества в нескольких населенных пунктах. К настоящему моменту подача электричества в части поселков восстановлена.
Техники "Хеврат Хашмаль" работают над устранением повреждения.