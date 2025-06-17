Ракетный обстрел стал причиной перебоев с электричеством на юге Израиля

Электрическая компания сообщила, что во время ракетного обстрела юга Израиля, была повреждена линия электропередач. Линия, на которой произошел обрыв, была выведена из эксплуатации дистанционно.

Обрыв линии привел к отключению электричества в нескольких населенных пунктах. К настоящему моменту подача электричества в части поселков восстановлена.

Техники "Хеврат Хашмаль" работают над устранением повреждения.