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Израиль

Ракетный обстрел стал причиной перебоев с электричеством на юге Израиля

Война с Ираном
Хеврат хашмаль
время публикации: 17 июня 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 21:28
Ракетный обстрел стал причиной перебоев с электричеством на юге Израиля
Nati Shohat/Flash90

Электрическая компания сообщила, что во время ракетного обстрела юга Израиля, была повреждена линия электропередач. Линия, на которой произошел обрыв, была выведена из эксплуатации дистанционно.

Обрыв линии привел к отключению электричества в нескольких населенных пунктах. К настоящему моменту подача электричества в части поселков восстановлена.

Техники "Хеврат Хашмаль" работают над устранением повреждения.

Израиль
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