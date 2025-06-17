5-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует ядерные и военные объекты, обстрел юга Израиля
Армия обороны Израиля 13-16 июня атаковала около 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.
Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.
Иран отвечает массированными ударами с применением БПЛА и баллистических ракет. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. Не менее 24 погибших, сотни раненых.
Сводка 4-го дня войны по ссылке.
Идет пятый день войны.
5-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
03:00
Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ: зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Сирены были слышны от Явне до Герцлии, включая Тель-Авив и окрестности. Работала система ПРО. Было слышно несколько взрывов. МАДА: не было сообщений о раненых в результате обстрела, есть несколько обращений в связи с травмами, полученными по пути в убежище. Обстрел был значительно меньшей интенсивности, чем прошлой ночью.
02:00
Президент США Дональд Трамп отказался подписывать проект совместного заявления лидеров стран "Большой семерки" (G7), в котором содержался призыв к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Он досрочно покидает саммит G7 в Канаде в связи с событиями на Ближнем Востоке. Многое указывает на то, что армия США готовится присоединиться к вооруженным действиям против Ирана.
В южной части Голанских высот, в некоторых населенных пунктах сработала тревога "Цева адом". Вскоре ЦАХАЛ уведомил о перехвате нескольких беспилотников.
Иранские СМИ сообщают, что в ночь на 17 июня были задействованы силы ПВО в районе ядерного объекта в Натанзе. По всей видимости, в настоящее время осуществляется новая атака на этот объект.
01:00
Из столицы Ирана сообщают о многочисленных взрывах и "работе ПВО".
00:00
Иранское государственное агентство IRNA передает, что в Тегеране "активно работает ПВО". Израильские ВВС вновь атакуют цели в столице Ирана.
В центре и на юге Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ: зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Сирены прозвучали в Беэр-Шеве и других районах Негева, а также в центре Израиля – от Явне до Герцлии, включая Тель-Авив. По данным новостной службы N12, из Ирана были запущены три ракеты. После сирены в центре Израиля взрывы слышны не были. На юге страны были взрывы. МАДА: сведений о раненых в результате обстрела не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежище. Подтверждено, что в Негеве на открытой местности упала одна ракета.
Иранские СМИ сообщают о взрывах на востоке Тегерана.
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Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.
"Асута" (Ашдод) – 1255182,
"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,
"Вольфсон" (Холон) – 1255135,
"Каплан" (Реховот) – 1255181,
"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,
"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,
"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134
"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171
"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122
"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166
"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177
РАМБАМ (Хайфа) – 1255144
"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125
Телефоны психологической поддержки больничных касс:
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Клалит" – *8703
"Маккаби" – *3555
Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7