5-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует ядерные и военные объекты, обстрел юга Израиля

Армия обороны Израиля 13-16 июня атаковала около 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.

Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Иран отвечает массированными ударами с применением БПЛА и баллистических ракет. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. Не менее 24 погибших, сотни раненых.

Сводка 4-го дня войны по ссылке.

Идет пятый день войны.

5-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

03:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ: зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Сирены были слышны от Явне до Герцлии, включая Тель-Авив и окрестности. Работала система ПРО. Было слышно несколько взрывов. МАДА: не было сообщений о раненых в результате обстрела, есть несколько обращений в связи с травмами, полученными по пути в убежище. Обстрел был значительно меньшей интенсивности, чем прошлой ночью.

02:00

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать проект совместного заявления лидеров стран "Большой семерки" (G7), в котором содержался призыв к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Он досрочно покидает саммит G7 в Канаде в связи с событиями на Ближнем Востоке. Многое указывает на то, что армия США готовится присоединиться к вооруженным действиям против Ирана.

В южной части Голанских высот, в некоторых населенных пунктах сработала тревога "Цева адом". Вскоре ЦАХАЛ уведомил о перехвате нескольких беспилотников.

Иранские СМИ сообщают, что в ночь на 17 июня были задействованы силы ПВО в районе ядерного объекта в Натанзе. По всей видимости, в настоящее время осуществляется новая атака на этот объект.

01:00

Из столицы Ирана сообщают о многочисленных взрывах и "работе ПВО".

00:00

Иранское государственное агентство IRNA передает, что в Тегеране "активно работает ПВО". Израильские ВВС вновь атакуют цели в столице Ирана.

В центре и на юге Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ: зафиксирован ракетный обстрел из Ирана. Сирены прозвучали в Беэр-Шеве и других районах Негева, а также в центре Израиля – от Явне до Герцлии, включая Тель-Авив. По данным новостной службы N12, из Ирана были запущены три ракеты. После сирены в центре Израиля взрывы слышны не были. На юге страны были взрывы. МАДА: сведений о раненых в результате обстрела не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежище. Подтверждено, что в Негеве на открытой местности упала одна ракета.

Иранские СМИ сообщают о взрывах на востоке Тегерана.

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Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7