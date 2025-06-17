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Израиль

Нарушение воздушного пространства Израиля: тревога на севере Голанских высот

время публикации: 17 июня 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 11:32
Нарушение воздушного пространства Израиля: тревога на севере Голанских высот
Ayal Margolin/Flash90

В нескольких населенных пунктах на Голанских высотах, включая Маджд аль-Шамс, Нимрод и другие, прозвучала тревога, свидетельствующая о вторжении вражеского беспилотника.

Вскоре прозвучала ракетная тревога в связи с опасностью падения обломков БПЛА и ракет-перехватчиков.

Примерно в 11:32 поступило сообщение о завершении инцидента: вражеский летательный аппарат, проникший с востока, был уничтожен.

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