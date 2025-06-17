x
17 июня 2025
|
последняя новость: 22:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 22:20
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа в течение дня уничтожили 12 ракетных установок, спрятанных под землю возле Тегерана

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 17 июня 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 21:15
ВВС ЦАХАЛа в течение дня уничтожили 12 ракетных установок, спрятанных под землю возле Тегерана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин провел брифинг, на котором сообщил, что в течение дня 17 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали 12 пусковых установок, спрятанных под землю в районе Тегерана.

Он отметил, что десятки беспилотников ЦАХАЛа практически постоянно находятся в небе над Исфаханом и в реальном времени отслеживают ситуацию и устраняют угрозу до запуска ракет.

Эфи Дефрин также сообщил, что за несколько часов до брифинга около 60 истребителей ЦАХАЛа вылетели в Иран для осуществления масштабной атаки в центре страны. Он отметил, что "силы иранского режима были оттеснены в центр Ирана благодаря атакам ВВС".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 июня 2025

Иранские СМИ сообщают об интенсивных ударах ВВС ЦАХАЛа по Тегерану
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025

5-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует ядерные и военные объекты, обстрелы Израиля