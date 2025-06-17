ВВС ЦАХАЛа в течение дня уничтожили 12 ракетных установок, спрятанных под землю возле Тегерана

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин провел брифинг, на котором сообщил, что в течение дня 17 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали 12 пусковых установок, спрятанных под землю в районе Тегерана.

Он отметил, что десятки беспилотников ЦАХАЛа практически постоянно находятся в небе над Исфаханом и в реальном времени отслеживают ситуацию и устраняют угрозу до запуска ракет.

Эфи Дефрин также сообщил, что за несколько часов до брифинга около 60 истребителей ЦАХАЛа вылетели в Иран для осуществления масштабной атаки в центре страны. Он отметил, что "силы иранского режима были оттеснены в центр Ирана благодаря атакам ВВС".