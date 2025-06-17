Польша и Германия эвакуируют своих граждан из Израиля через Иорданию
время публикации: 17 июня 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 08:59
Правительства Польши и Германии объявили об организации эвакуационных рейсов для своих граждан, находящихся в Израиле.
Эвакуация будет осуществляться из Иордании. Посольство Польши сообщило, что около 200 граждан будут во вторник, 17 июня, доставлены автобусами из Израиля в Амман и оттуда вылетят в Варшаву.
Германия организует такую же эвакуацию на среду, 18 июня.
Посольство Китая велело всем гражданам покинуть территорию Израиля и перебраться в Иорданию.