Тревога в центре, на севере и юге Израиля: ракетный обстрел из Ирана

В 8:42-8:44 17 июня тревога "Цева адом" прозвучала в центре, на севере и юге Израиля. Израильские ПРО отражают ракетный обстрел из Ирана.

Сирены были слышны от Беэр-Шевы до Хайфы и северней, в Иерусалиме и Тель-Авиве, во множестве городов и поселков Израиля.

Были слышны многочисленные взрывы.

Причинен ущерб.

Сведения уточняются.

В 9:02 Управление тылом Израиля объявило отбой тревоги.