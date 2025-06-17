Тревога в центре, на севере и юге Израиля: ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 17 июня 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 09:04
В 8:42-8:44 17 июня тревога "Цева адом" прозвучала в центре, на севере и юге Израиля. Израильские ПРО отражают ракетный обстрел из Ирана.
Сирены были слышны от Беэр-Шевы до Хайфы и северней, в Иерусалиме и Тель-Авиве, во множестве городов и поселков Израиля.
Были слышны многочисленные взрывы.
Причинен ущерб.
Сведения уточняются.
В 9:02 Управление тылом Израиля объявило отбой тревоги.