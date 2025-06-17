Управление тылом после обстрела Негева: можно покинуть бомбоубежища
время публикации: 17 июня 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 19:34
Управление тылом сообщило, что жители населенных пунктов Негева, в которых прозвучал сигнал тревоги, могут покинуть бомбоубежища.
По предварительной информации, из Ирана в сторону Израиля была запущена одна ракета. Сигналы тревоги прозвучали в Беэр-Шеве, Офакиме, Димоне, Араде и еще десятках населенных пунктов.
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступало сообщений о раненых.