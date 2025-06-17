Опубликовано имя еще одной погибшей при ракетном обстреле Петах-Тиквы
время публикации: 17 июня 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 19:20
Мэрия Петах-Тиквы сообщила, что в результате попадания ракеты в многоэтажный дом 16 июня погибла Дези Ицхаки.
"С глубокой скорбью и большой болью я вместе со всеми жителями города склоняю голову в память о жестоком убийстве четырех жителей города во время вчерашнего обстрела", – написал мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг.
Ранее были опубликованы имена еще двух погибших в результате этого обстрела. Это Яаков и Десси Бело.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 17 июня 2025