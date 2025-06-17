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Израиль

Опубликовано имя еще одной погибшей при ракетном обстреле Петах-Тиквы

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 17 июня 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 19:20
Дези Ицхаки
Фото предоставлено мэрией Петах-Тиквы

Мэрия Петах-Тиквы сообщила, что в результате попадания ракеты в многоэтажный дом 16 июня погибла Дези Ицхаки.

"С глубокой скорбью и большой болью я вместе со всеми жителями города склоняю голову в память о жестоком убийстве четырех жителей города во время вчерашнего обстрела", – написал мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг.

Ранее были опубликованы имена еще двух погибших в результате этого обстрела. Это Яаков и Десси Бело.

Израиль
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